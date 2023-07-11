В свою очередь, как пишет «НБН», в КГВА рассказали о результатах работы противовоздушной обороны.

Так, согласно словам начальника Киевской государственной военной администрации Сергея Попко, ночью 11 июля в небе над Киевом системами ПВО были уничтожены все вражеские цели, которым Россия атаковала город.

Известно также, что беспилотники типа «Шахед» были запущены с южного направления. Вероятно это было сделано из территории Краснодарского края России.

В конечном итоге Сергей Попко выразил слова благодарности ПВО Украины за отлично проделанную работу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Воздушных силах ВСУ не исключают новых ракетных ударов по Украине со стороны РФ после относительно спокойных выходных.