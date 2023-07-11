В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что российские захватчики снизили интенсивность обстрелов правобережья Херсонщины от 90 до 60 ударов, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, армия Путина атакует правый берег от 300 до 400 снарядами ежедневно, обстреливая жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры. ВС РФ сосредоточились на Херсонском, Очаковском и Бериславском направлениях.

Руководитель пресс-центра отметила, что в то же время «вторая армия мира» сменила тактику ударов, теперь, помимо артиллерии, захватчики применяют ударные БПЛА «Ланцет», стараясь с их помощью переключить внимание защитников.

Ранее Гуменюк прокомментировала ночной обстрел Одесской области, объяснив, зачем оккупанты атаковали портовую инфраструктуру.