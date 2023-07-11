В своем Telegram-канале советник городского главы Мариуполя сообщил, что ночью подвергся обстрелу во временно оккупированном Бердянске отель «Дюна», информирует «НБН».

Андрющенко, ссылаясь на слова местных жителей, заявил, что от здания, где какое-то время проживало военное руководство армии страны-агрессора, почти ничего не осталось. Недалеко от отеля располагалось ПВО захватчиков.

Чиновник рассказал, что место прилета оцепили, там работает скорая помощь, тяжелая техника разбирает завалы. Оккупационные паблики об инциденте ничего не пишут.

Советник мэра добавил, что, вероятно, в результате «бавовны» был ликвидирован генерал-лейтенант ВС РФ.

Напомним, замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр рассказала, что хранили оккупанты на складе в Макеевке, по которому нанесли удар 5 июля.