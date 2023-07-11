В эфире «Радио Свобода» спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что во время атаки на Одесчину в ночь на вторник, 11 июля, российские захватчики намеревались ударить дронами-камикадзе по портовой инфраструктуре в регионе, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, оккупанты целились «Шахедами» в скопление зернового терминала, очевидно, пытаясь сорвать «зерновую сделку». В результате падения обломков на портовую инфраструктуру вспыхнули пожары, которые были оперативно ликвидированы, зафиксированы незначительные разрушения объектов.

Отметим, что прошлой ночью армия страны-агрессора из тяжелой артиллерии обстреляла Днепропетровскую область. Глава областной военной администрации Сергей Лысак рассказал о последствиях вражеского удара.