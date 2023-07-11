О последствиях артиллерийского обстрела региона, как пишет «НБН», рассказал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Согласно его словам, этой ночью вражеские силы выпустили по территории Днепропетровской области полтора десятка снарядов.

Сергей Лысак добавил, что Россия наносила удары по области, применяя тяжелую артиллерию. Два раза удары наносились по Марганецкой громаде, и еще один раз – по Никополю.

К счастью, как добавил Лысак, в результате вражеских ударов обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Напомним, ранее мы уже писали о ночных ударах РФ по Киеву.