В комментарии агентству Reuters чиновник заявил, что как минимум 14 генералов войск страны-агрессора симпатизируют «повару Путина» и не хотят следовать за кремлевским диктатором, который развязал полномасштабную войну против Украины, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что они не смогли подтвердить или опровергнуть слова секретаря СНБО о поддержке главаря ЧВК «Вагнер» военным командованием государства-террориста.

Однако представители агентства пообщались с гражданами РФ, которые были свидетелями «марша справедливости» армии Пригожина. Значительное количество людей, в том числе военных, симпатизировали боевикам, которые намеревались захватить Москву.

Отметим, что начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов раскрыл, к какому стратегическому объекту армии РФ в Воронеже добрались наемники «Вагнера» во время «мятежа».