В эфире «24 канала» спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что российские захватчики панически боятся наступления украинских войск на Крым, поэтому создают на полуострове хоть какие-то оборонные рубежи. При этом некоторые объекты волшебным образом исчезли, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, россияне по всей территории Крыма разбросали «зубы дракона» для отчетности и самоуспокоения, однако теперь не знают, что с этим делать.

Гуменюк отметила, что ранее оккупанты якобы создавали линии обороны вдоль побережья, однако сейчас пляжные окопы «испарились». По всей видимости «вторая армия мира» создавала видимость бурной подготовки к приходу украинских войск.

Ранее правозащитник Алим Алиев рассказал, как крымские коллаборанты готовятся к деоккупации полуострова ВСУ.