Об инциденте сообщил Telegram-канал «Крымские партизаны». Известно, что массовая драка произошла в воскресенье, 9 июля, в Джанкойском районе. На 38-летнего контрактника из Республики Татарстан РФ другие путинские солдаты напали и избили прямо в окопе, информирует «НБН».

В результате «разборок» захватчик получил перелом носа, двух ребер, а также закрытую черепно-мозговую травму. «Освободителя» пришлось эвакуировать в пункт пропуска «Джанкой», откуда его увезли в медучреждение.

Местная «полиция» подозревает, что к нападению на оккупанта причастны трое его земляков. О причинах конфликта между солдатами армии Путина не сообщается.

Ранее стало известно о прилете по отелю во временно захваченном Бердянске. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил подробности «бавовны».