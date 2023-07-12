Грабский рассказал, что высокоточное оружие, переданное Америкой, поможет украинским военнослужащим выбивать российских захватчиков, не цепляя при этом мирное население, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Военный эксперт считает, что у ВСУ уйдет 2-4 месяца на прорыв обороны путинских оккупационных сил. Благодаря кассетным снарядам защитники смогут сократить этот срок, оружие поможет эффективно ликвидировать пехоту врага и его средства поддержки артиллерии.

Напомним, что два государства НАТО, которые являются союзниками Украины, выступили против поставок кассетных боеприпасов Украине.