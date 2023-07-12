В эфире программы «Свобода. Утро» советник мэра сообщил, что от Мариуполя до границы с Бердянским районом на Запорожье все забито отдыхающими из РФ. На море приехали, как оккупанты, так и рядовые россияне, информирует «НБН».

По словам Андрющенко, граждане государства-террориста, приезжая на временно захваченные территории Украины, очень удивляются, поскольку увиденное ими не соответствует картинке, которую им показывает пропагандистское телевидение.

Россиян убедили, что Мариуполь – «глубокий тыл», который якобы восстанавливается после боевых действий. Кроме того, отдыхающих неприятно и громко из-за работы систем противовоздушной обороны.

Чиновник уточнил, что на побережье приезжают граждане РФ из приграничных с Украиной регионов – Ростовской, Белгородской областей, поскольку для них такой отдых достаточно дешевый.

Напомним, что во временно захваченном Бердянске случилась «бавовна» в отеле, где проживало высшее командование ВС РФ. Андрющенко сообщил детали прилета.