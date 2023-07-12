В своем отчете американские аналитики пишут, что обстрелы Украины российскими оккупантами 11 июля – «демонстративный ответ» страны-агрессора на Вильнюсский саммит НАТО, информирует «НБН».

По словам экспертов ISW, армия Путина выпустила по Украине дроны-камикадзе иранского производства, чтобы помешать государствам-членам Альянса предоставлять украинцам больше военной помощи, а также подорвать «зерновое соглашение».

В Институте изучения войны обратили внимание на сообщение ОК «Юг» относительно попытки ВС РФ атаковать портовую инфраструктуру в Одесской области. Глава пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что таким образом россияне хотят сорвать «зерновой договор».

Напомним, аналитики ISW объяснили увольнение командующим армией оккупантов РФ Валерием Герасимовым генерал-майора Ивана Попова с должности.