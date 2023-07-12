Спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что армия Путина наращивает в Чероном море количество ракетоносителей, в частности, захватчики вывели подлодку, оснащенную 4 ракетами «Калибр», информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Гуменюк, пуски с подлодки отслеживать сложнее, кроме того, при такой атаке есть угроза для всех областей страны, поскольку «Калибры» поражают цели на расстоянии более 2500 километров.

Глава пресс-центра подчеркнула, что угроза с моря существует не только для южных регионов. Кроме того, российские оккупанты могут вывести и другие ракетоносители.

Напомним, в ОК «Юг» сообщили о снижении интенсивности обстрелов ВС РФ правого берега Херсонщины. При этом «вторая армия мира» изменила тактику ударов.