В оборонном ведомстве сообщили, что путинские оккупационные силы продолжают устанавливать мины на объектах, расположенных на территории захваченной Запорожской атомной электростанции, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.

В Минобороны заявили, что минирование территории Запорожской АЭС войсками страны-агрессора целенаправленно создает состояние опасности на ядерном объекте.

Известно, что путинские солдаты установили в технических помещениях и машинных залах атомной электростанции управляемые и неуправляемые противопехотные мины.

Напомним, что страна-агрессор отправила на Запорожскую АЭС Росгвардию. Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, чем представители Росгвардии занимаются на станции.