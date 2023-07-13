Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного».

В Хмельницкой областной военной администрации также подтвердили информацию о взрывах в городе во время ночной воздушной тревоги.

В сообщении ОВА говорится о продолжающейся в области воздушной тревоге. Также там отметили, что в регионе было слышно звуки взрывов. В областной военной администрации обратились с призывом к гражданам оставаться в укрытиях.

Как известно, также взрывы ночью во время воздушной тревоги прогремели в Кропивницком и Киеве.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в российском Ростове прогремели взрывы.