В эфире «24 канала» глава пресс-центра рассказала, что ночью армия Российской Федерации обстреляла Украину с разных направлений, применив иранские дроны-камикадзе, крылатые ракеты «Калибр» и баллистическиеракеты «Искандер-М», информирует «НБН».

По словам Гуменюк, ВС РФ в очередной раз старались истощить силы противовоздушной обороны, используя усложненные маршруты для запуска БПЛА.

Спикер оперативного командования «Юг» отметила, что традиционно захватчики целились в «центры принятия решений», а также атаковали области, которые близки к прифронтовым регионам. Враг считает, что там накоплена переданная Западом техника, которую еще не использовали защитники.

Как сообщалось, в Воздушных силах ВСУ отчитались о работе ПВО во время ночных обстрелов.