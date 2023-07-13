Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале сообщили, что ночью армия Путина выпустила по нашей стране 20 ударных БПЛА Shahed 136/131 иранского производства, которые были уничтожены украинской ПВО в основном в Киевской области, информирует «НБН».

Кроме того, российские захватчики нанесли удар по Украине двумя крылатыми ракетами «Калибр» с Чорного моря, которые были сбиты на разных направлениях. Также ВС РФ атаковали страну баллистической ракетом «Искандер-М» из Джанкоя, данные о последствиях ее пуска еще уточняются.

Отметим, что ночью во время атаки РФ на Украину в Хмельницком прогремели взрывы.