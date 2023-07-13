Об этом сообщили журналисты CNN, ссылаясь на голосовое сообщение, которое опубликовал в Telegram депутат Госдумы, экс-заместитель командующего Южным военным округом Андрей Гурулев, информирует «НБН».

Попов руководил 58-й армией РФ, которая воевала на Запорожье. Штаб оккупантов расположен во временно захваченном Бердянске, где недавно потерпел удар отель «Дюна» — база «освободителей».

В аудио сообщается, что путинский генерал был недоволен отстутствием контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки, а также большим количеством раненых и погибших. Военачальник поднял вопрос на самом высоком уровне крайне жестко и откровенно, после чего его отправили в отставку с должности.

Ранее увольнение Попова прокоментировали аналитики Института изучения войны.