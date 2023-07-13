Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

Отмечается, что еще один ребенок, находящийся в автомобиле, был госпитализирован.

В обнародованном сообщении говорится, что на территории Черниговской области водитель легкового транспортного средства проигнорировал правила дорожного движения и, несмотря на запрещающие советы и звуковые сигналы, продолжил движение через ж/д переезд. В результате произошло столкновение с пригородным поездом, который следовал из Чернигова в Нежин.

ДТП произошло на перегоне Муравейка – Б. Олейника.

Согласно имеющейся предварительной информации, в результате инцидента смертельные травмы получил мужчина, ребенок и женщина, которые находились в транспортном средстве. Еще одного ребенка, который тоже был в автомобиле, забрала скорая помощь. При этом отмечается, что на переезде звуковая и световая сигнализации работали исправно.

Напомним, ранее мы уже писали о перевернувшемся в Польше автобусе с украинцами.