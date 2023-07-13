Британская разведка сообщила, что боевики Кадырова под Марьинкой используют самодельные взрывные устройства. Эта тактика применялась еще во время чеченских войн в 1990-х годах.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В отчете сказано, что в прошлом месяце поступили сообщения об использовании российскими захватчиками старых бронированных машин, внутри которых поместили несколько тонн взрывчатки.

Большинство случаев применения оккупантами самодельных взрывных устройств зафиксированы под Марьинкой недалеко от Донецка. Такую тактику «освободители» начали применять после того, как в район перебросили «кадыровцев».

В разведке Великобритании отмечают, что чеченцы, которые воюют на стороне украинских защитников, в январе этого года изготовили аналогичные машины.

Напомним, в начале недели глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переброске спецназовцев «Ахмат» под Бахмут.