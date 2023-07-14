Как сообщает «НБН» со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, наша страна получила ракеты дальнего радиуса действия при условии, что их не будут использовать для нанесения ударов по российской территории. Также Залужный добавил, что он пользуется оружием отечественного производства, чтобы наносить частые удары через границу.

Для спасения жизни своих людей, с какой целью мне нужно получать от кого-то разрешение касаемо действий на территории врага? Почему-то я обязан думать, что я могу там делать, а что не могу там делать. Почему? Потому что Путин прикажет применить ядерное оружие? Но это не волнует погибающих детей, — рассказал главнокомандующий.

Залужный уверен, что только Украина должна принимать решение об использовании того или иного вида вооружения.

Это наша проблема, поэтому мы будем принимать решение, каким образом можно убить этого врага. Во время войны можно и нужно убивать на его территории. И если наши партнеры боятся использовать свое оружие, то мы будем убивать из своего. Однако столько, сколько нужно, — подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, ранее Залужный сделал заявление о деоккупации Крыма.