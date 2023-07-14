О том, что в большей части нашей страны, погодные условия почти всего уик-энда будут весьма солнечными и по-июльски жаркими, однако в первый выходной, в некоторых регионах все же вероятно выпадение кратковременных дождей, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз тематического портала Sinoptik.UA.

Завтра, 15-го июля, в южных, юго-восточных областях и на Закарпатье, отметки на термометрах будут колебаться от +28 до +31 градусов по Цельсию, а в остальных областях нашей страны — от +24 до +26 градусов по Цельсию. Также, над большинством регионов не прольется каких-либо осадков, за исключением Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей — здесь будет преобладать переменная облачность, но возможны и кратковременные дожди с грозами.

Послезавтра, 16-го июля, во всех регионах Украины — некомфортно из-за жары, но и осадков не ожидается: в западной, северной, южной и центральной частях страны — от +28 до +31 градусов по Цельсию, и лишь на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей — не менее +26 градусов по Цельсию.

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