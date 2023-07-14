Как сообщает «НБН«, такое заявление в интервью The Washington Post озвучил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Сразу после того, как у меня появятся средства, я что-то сделаю. Мне плевать – меня никто не сможет остановить, — отметил украинский генерал.

Издание подчеркивает, что данное заявление прозвучало в связи с опасением некоторых западных чиновников касаемо вероятной реакции российского диктатора Владимира Путина, если Вооруженные силы Украины смогут начать освобождение полуострова.

Напомним, ранее Залужный высказался о провальном бунте Пригожина в России.