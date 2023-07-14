Как информирует «НБН», об этом в своем ТГ-канале сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

В частности, он написал, что в Кривом Роге прозвучали взрывы. Также он призвал ничего не снимать на камеру и не выкладывать в Интернет.

В свою очередь местные паблики сообщили о еще звуках взрывов в городе.

Ранее перед этим представители командования Воздушных сил предупреждали об угрозе в Днепропетровской области применения оккупантами ударных дронов-каикадзе.

Аналогичная опасность этой ночью была объявлена на территории Одесской и Кировоградской областей.

Напомним, ранее в ОК «Юг» рассказали, зачем оккупанты нанесли удары по территории острова Змеиный.