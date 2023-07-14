Как информирует «НБН», на странице бригады в социальной сети «Фейсбук» говорится, что главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины назначен Виталий Аверин.

Извесно, что «Авер» отправился на войну добровольцем в 2014 году. Тогда он присоединился к рядам батальонам «Донбасс». Он принимал непосредственное участие в боях за Иловайск, Попасную, Широкино.

Также Аверин был награжден орденом «За мужество» III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите территориальной целостности и суверенитета Украины, а также верность военной присяге.

Ранее Виталий Аверин являлся главным сержантом одного из подразделений 47-й ОМБр ВСУ.

Тем временем Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на всех фронтах, в том числе и на Таврическом направлении.