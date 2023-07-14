В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ сообщил, что армия Путина использует ухудшение погодных условий для нанесения ударов по Украине, информирует «НБН».

По словам Игната, «капризы» погоды – серьезная облачность усложняет работу мобильным огневым группам, которым, чтобы прицелиться, нужно увидеть воздушную цель. Этот фактор влияет на любые объекты в небе, а также на работу пилотируемой авиации.

Полковник отметил, что облачность и ливни не слишком влияют на крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе, поэтому российские войска запускают их и в такую погоду.

Ранее спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что ВС РФ снизили интенсивность ударов по правому берегу Херсонщины, при этом изменив тактику обстрелов.