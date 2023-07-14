В комментарии «Голосу Америки» экс-командующий Сухопутными силами США в Европе отметил, что все хотят, чтобы контрнаступление ВСУ шло быстрее, однако нужно смотреть реалистично на проведение операции, так как оккупанты «не тратили время зря», информирует «НБН».

По словам генерала, месяцами захватчики минировали поля, через которые защитникам тяжело пройти. Кроме того, западные страны отказываются передать Украине американские многофункциональные истребители F-16, которые дали бы необходимое ВСУ превосходство в небе.

Ходжес считает, что несмотря на отсутствие современных боевых самолетов и недостаток оружия большой дальности, с проведением масштабной военной операции у Киева все хорошо.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский объяснил, как кассетные снаряды помогут защитникам на поле боя.