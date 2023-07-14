В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил сообщил, что пилоты полтора-два месяца «сидели на чемоданах», чтобы как можно быстрее выехать и научиться работе на американских боевых самолетах, информирует «НБН».

Игнат объяснил, что решение о поставках F-16 Украине сложное, поскольку нужно проходить обучение не только летчикам, но и другим специалистам. По словам полковника, в первой волне переучиваться на истребителях США отправят пилотов, которые имеют налет часов, боевой опыт и владеют английским языком.

Отметим, что в Министерстве обороны США считают, что сейчас на фронте в Украине «неидеальные» условия для того, чтобы передавать Киеву боевые самолеты F-16.