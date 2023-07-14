В интервью агентству Reuters глава украинской военной разведки рассказал, что у ГУР МОУ есть свои агенты в кабинетах руководства страны-агрессора, поэтому Киев знает, что там происходит, информирует «НБН».

По словам Буданова, он был прав, делая прогноз о полномасштабном вторжении путинских оккупационных сил в нашу страну, благодаря информации разведки, полученной в блидайших к кремлевскому диктатору Владимиру Путину кабинетах.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины высказался о влиянии смерти или отставки президента-агрессора РФ Владимира Путина на ход войны.