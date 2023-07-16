Как информирует «НБН», об очередных взрывах в городе сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов, а также глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Синегубов написал, что оккупационные силы в очередной раз нанесли удары по Харьковщине. Он призвал население находиться в укрытиях.

В свою очередь Игорь Терехов написал, что город в очередной раз оказался под ударом России. Немного позже он добавил, что предварительно под обстрелом оказался Основянский район.

Руководитель Харьковского военного гарнизона Сергей Мальник проинформировал, что ракеты врага летят на регион из территории Белгородской области России.

Напомним, ранее мы уже писали о сообщении Терехова касательно второго ракетного удара РФ по Харькову.