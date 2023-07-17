Представитель украинской военной разведки в комментарии «Суспільне» заявил, что ГУР не может сообщить дополнительные подробности о причинах инцидента с транспортным переходом россиян в Керченском проливе, информирует «НБН».

Юсов отметил, что весь мир видит результаты прилета – разрушения пролетов моста и километровые пробки. Спикер ГУР МОУ напомнил высказывание своего руководителя Кирилла Буданова, генерал заявил, что Керченский мост – «конструкция там лишняя».

Представитель военной разведки заверил, что обстрел моста усложнит логистику путинских оккупационных сил, что является проблемой для врага, которая создает потенциальное преимущество для защитников.

Ранее в ОК «Юг» заявили, что «бавовна» на Керченском мосту может быть провокацией со стороны государства-террориста.