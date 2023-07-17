Американские аналитики в своем отчете пишут, что МО РФ приступило к процессу «зачистки» командования некоторых наиболее боеспособных формирований армии Путина, информирует «НБН».

В ISW предполагают, что увольнения командиров оккупантов связаны со случаями неповиновения Генеральному штабу войск страны-агрессора. Кроме увольнения генерал-майора Ивана Попова, который руководил захватчиками на Запорожье, в начале месяца Минобороны избавилось от командира 7-й дивизии ВДВ генерал-майора Александра Корнева.

Также известно, что власти РФ арестовали командующего 90-й танковой дивизией генерал-майора Рамиля Ибатуллина и его двух заместителей. Источники в стране-агрессоре сообщают, что взять под стражу могут и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Кроме того, МО намерено отправить в отставку командира 31-й бригады ВДВ, полковника Сергея Карасева.

В Институте изучения войны напомнили, что путинские генералы Попов и Теплинский требовали от оборонного ведомства осуществить радикальные изменения в ведении войны, которые невозможно выполнить Минобороны и Генштабу.

Ранее в ISW объяснили, почему глава Генштаба России решил уволить военачальника Ивана Попова.