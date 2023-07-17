Как информирует «НБН», российские ТГ-каналы опубликовали видео, на котором можно увидеть как минимум два больших провала на Крымском мосту.

Вскоре после появления в Интернете информации о полной остановке движения через Крымский мост результате падения якобы части дорожного полотна на одной из опор, а именно 145-й со стороны Краснодарского края, в Сети были опубликованы фото и видео, которые не совсем подтверждают данную информацию.

Пропагандистский ресурс Readovka со ссылкой на Минтранс РФ сообщает, что после якобы атаки ВСУ на мосту через Керченский пролив образовались провалы в двух местах со стороны Крыма.

Ресурс пишет, что мост очень сильно поврежден. Там всех разворачивают. В живую там все гораздо более печально выглядит, чем на фото или видео.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Аксенова относительно Крымского моста.