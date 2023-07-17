Как информирует «НБН» со ссылкой на «Крым.Реалии», спутниковые снимки поврежденного Крымского моста были опубликованы Maxar Technologies.

В материале издания отмечается, что на снимках можно увидеть, как на этот раз повреждения получила северная часть моста со стороны Российской Федерации.

Как известно, во время предыдущего взрыва, была повреждена часть моста, которая располагалась ближе к оккупированной части Крымского полуострова.

Напомним, ранее мы уже писали о комментарии Путина относительно ЧП на мосту через Керченский пролив.