Как информирует «НБН», в ходе своего интервью Military Media Center, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявил, что на восточном фронте оперативная обстановка остается весьма сложной.

Так, он отметил, что вражеские силы, преследуя цель остановить наступательные действия ВСУ в районе Бахмута, начали активно перебрасывать на это направление дополнительные средства и силы. Их основу составляют части воздушно-десантных войск.

Помимо того, как добавил Сырский, вражеские силы также перешли в наступление и на купянском направлении. Они поставили перед собой цель разгромить Силы обороны в районе Купянска, а также продолжить наступление в глубину боевых порядков Украины.

Ранее генерал Сырский сделал заявление о серьезном продвижении ВСУ под Бахмутом.