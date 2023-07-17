В интервью изданию «РБК-Украина» эксперт прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении. По словам Машовца, он не может описать оборону города-крепости теми терминами, которые используют в Минобороны Украины – огневой контроль над перемещением сил и средств ВС РФ, полуокружение, информирует «НБН».

Эксперт заявил, что он не согласен с такими оценками, если имеется в виду именно то, что употребляют обычно под этими терминами. Он считает преувеличением сообщения об огневой «ловушке» для целого района обороны россиян в населенном пункте, уточнив, что там нет ни полуокружения, ни трети окружения, ни даже четверти окружения.

Машовец добавил, что у защитников есть достижения на флангах, в частности большие успехи на юге. При этом предпосылок к «жесту доброй воли» путинских войск он не видит, даже если защитники продвинутся до Клещиевки и Берховки.

Напомним, пленный оккупант пожаловался, что его отправили воевать под Бахмут, «кинув» на деньги.