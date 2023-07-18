В эфире «24 канала» глава пресс-центра прокомментировала сообщение ставленника Кремля во временно оккупированном Россией Крыму об «атаке» 28 беспилотниками на полуостров, информирует «НБН».

«Глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что противовоздушная оборона сработала успешно по воздушным целям и в результате удара БПЛА постаравших или разрушений нет. В то же время местные Telegram-каналы обвинили гауляйтера и Минобороны РФ во лжи.

«У страха глаза велики», — ответила на жалобы Аксенова Гуменюк, отметив, что это великолепное объяснение на понятном «главе» Крыма языке.

Спикер оперативного командования «Юг» добавила, что россиянам «что-то кажется» и это намек на то, что им пришло время сдаваться.

Напомним, что сегодня ночью, 18 июля, российские оккупанты ударили по югу Украины крылатыми ракетами и дронами иранского производства. Руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак объяснил, чего добивается РФ такими атаками.