Ночью путинские войска атаковали юг нашей страны крылатыми ракетами и БПЛА. Оккупанты запустили беспилотники несколькими волнами, чтобы обнаружить и истощить силы ПВО Украины, а после из Черного моря атаковали ракетами, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу ОК «Юг».

В оперативном командовании уточнили, что по Одессе российские захватчики выпустили шесть крылатых ракет «Калибр». Силам противовоздушной обороны удалось сбить все воздушные цели.

Взрывная волна и обломки сбитых ракет повредили объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов, один мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему нет возможности сбивать беспилотники и ракеты подальше от населенных пунктов.