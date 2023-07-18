Городской глава сообщил, что в последнее время российские захватчики усилили давление во временно оккупированном Мелитополе. Террор и поиск диверсантов «освободителями» набирает обороты.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Риа Мелитополь».

По словам мэра, россияне регулярно похищают мелитопольцев, стабильно берут в плен по десять горожан в неделю. Кроме того, оккупанты изменили тактику.

Федоров объяснил, что раньше оккупанты приходили, быстро забирали человека, проводили обыск и уходили. Сейчас «освободители» приходят ночью, будят всех жителей многоэтажного дома с целью запугивания, после выводят человека в наручниках и с мешком на голове, после чего проводят обыск.

Городской глава добавил, что таким образом россияне усиливают панику среди мелитопольцев. Люди стараются как можно реже покидать свои дома, поскольку знают, что на улице их ожидает опасность.

Напомним, в ВСУ рассказали о наступлении защитников на Мелитополь и Бердянск, рассказав, что станет сюрпризом для путинских войск.