Как информирует «НБН», об этом глава Минобороны Украины рассказал Liga.net.

Таким образом, высокопоставленный военный чиновник предложил внести дополнения в статью 17 относительно защиты суверенитета и территориальной целостности Украины тезисом о том, что наша страна самостоятельно выбирает механизмы обеспечения собственной безопасности. В том числе, это может происходить путем присоединения к международным организациям или договорам.

По его словам, это предоставит возможность более четко раскрыть и унормировать идею относительно европейского и евроатлантического курса, который заложен в 5-й абзац преамбулы.

Напомним, ранее Алексей Резников высказался о замене «Будапештского меморандума».