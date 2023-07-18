В эфире программы «Свобода. Утро» представитель Восточной группировки войск прокомментировал сосредоточение 100 000 российских захватчиков на Лимано-Купянском направлении, информирует «НБН».

По словам Череватого, такая группировка путинских оккупационных сил на этом участке фронта – не новая проблема и защитники много месяцев не оставляют врагу шанса на прогресс, нанося по нему удары.

Он уточнил, что 100 000 «освободителей» появились там не вчера, кроме того, эти бойцы «второй армии мира» немотивированны и плохо подготовлены. По этой причине такое количество захватчиков не является показателем угрозы или причиной для страха ВСУ.

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что армия Путина начала наступление на Купянском направлении, раскрыв цель врага.