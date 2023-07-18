В интервью «Новини.LIVE» представитель украинской военной разведки заявил, что нет оснований считать, что государство-террорист откажется от ракетных обстрелов нашей страны, информирует «НБН».

Юсов напомнил, что войска Российской Федерации не впервые делают паузу между масштабными воздушными атаками на Украину. Захватчики вынуждены брать паузу, чтобы накопить потенциал для нанесения ударов, что не удается сделать оперативно.

Спикер ГУР МОУ добавил, что часть ракет армия Путина выпускает по нашей стране «с пылу-жару», а часть снарядов берет из старых запасов.

Отметим, что в последний раз путинские оккупационные силы нанесли масштабный удар по Украине 24 июня, применив для атаки около 40 ракет авиационного базирования.

Ранее представитель Воздушных сил объяснил, почему силы ПВО вынуждены уничтожать дроны и ракеты вблизи населенных пунктов.