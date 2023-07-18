Во вторник, 18 июля, во время брифинга представитель Восточной группировки войск рассказал, что Силы обороны ежедневно на сотни метров продвигаются в районе Бахмута, а еженедельно – на километры, информирует «НБН».

По словам Череватого, возможно успехи украинских военных пока не измеряется десятками километров, однако они действуют осторожно, учитывая отсутствие большого преимущества над путинскими оккупационными силами.

Защитники работают аккуратно, используют маневры, охват врага, чтобы вытеснять российских захватчиков и продвигаться с наименьшими потерями. Также украинские бойцы осуществляют огневой контроль над ВС РФ, наносят им максимальные потери, чтобы ухудшить их тактическое положение.

Также Череватый высказался о 100 000 оккупантов, которых Россия стянула на Лимано-Купянское направление.