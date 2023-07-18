В своем отчете эксперты ISW утверждают, что страна-агрессор после удара по мосту в Керченском проливе столкнется с двумя ключевыми проблемами, информирует «НБН».

По словам аналитиков, атака на транспортный переход оккупантов будет иметь последствия для логистики подразделений армии Путина на Юге Украины. Отдыхающие, которые бежали из временно захваченного Крыма, по всей видимости усилили трафик и мешали логистике с полуострова в тыл «освободителей» на Запорожье и Херсонщине.

Кроме того, Кремль не способен перевести своих граждан в состояние военного времени, поэтому поток российских туристов в Крым также ограничит логистику ВС РФ в разгар украинского контрнаступления.

Отметим, что Крымский мост – предмет особой гордости российского президента-агрессора Владимира Путина. Западные СМИ заявили, что в случае подтверждения причастности Украины к атаке на объект, это станет унизительным ударом по престижу Кремля.