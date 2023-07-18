Как информирует «НБН», в частности, данное видео было обнародовано телеграм-каналом «Труха».

В сообщении, опубликованном к видео, говорится, что именно так выглядит боевая работа ударного вертолета Ми-24.

В свою очередь иные средства массовой информации сообщают, что на видеозаписи запечатлен выход вертолета на позиции для осуществления атаки. Огонь по врагу ведется неуправляемымы ракетами. Также можно увидеть отстрел тепловых ловушек.

Напомним, ранее в РФ заявили о ликвидации двадцати украинских самолетов.