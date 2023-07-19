Представитель энергетической компании призвал граждан уже сейчас готовить генераторы и зарядные станции, закупать топливо для них, поскольку не исключено, что ВС РФ вновь атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины, информирует «НБН» со ссылкой на «Экономическую правду».

По словам Сахарука, с приближением зимы люди будут больше потреблять электричество, дефицит будет усиливаться вместе с похолоданием. Стране может не хватить импорта для восполнения дефицита в энергосистеме и тогда придется вернуться к отключениям света.

Напомним, в Министерстве энергетики объяснили, как подрыв Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами отразится на поставках электроэнергии.