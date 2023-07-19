Во время пресс-конференции глава оборонного ведомства заверил, что у Украины будут истребители F-16, однако сначала наши пилоты научатся работать на этих современных машинах. Готовить будут и инженеров-техников, информирует «НБН».

По словам Резникова, украинские летчики начнут осваивать боевые самолеты уже в следующем месяце. В это время Киев будет оценивать способности аэродромов, где будут использоваться F-16, и создаст для них необходимую инфраструктуру.

Министр добавил, что, когда пилоты научатся работать на американских истребителях, а инженеры их обслуживать, тогда партнеры примут решение о передаче самолетов. Согласно его прогнозу, это должно произойти уже в следующем году.

Ранее в Воздушных силах рассказали, каких пилотов первыми отправят переобучаться на F-16.