Как информирует «НБН», в эксклюзивном интервью для программы «Захист» Юрий Луценко рассказал, что буквально всего за несколько недель до того, как Россия пошла в широкомасштабное наступление на Украину, Владимир Зеленский проводи л там обучение.

Согласно словам экс-генпрокурра, ему даже в голову не могло прийти то, что обучение может совпасть с разминированием Чонгара.

Он добавил, что знает, кто подписывал соответствующие документы о разминировании. Для этого придет свое время. После того, как ими были сняты мины на Чонгаре, ровно спустя десять дней в Украине началась война.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил об окончании им военной службы.