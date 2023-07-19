Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного».

В свою очередь местные ТГ-кналы информируют, что в городе ночью прозвучали как минимум 2-3 взрыва, первый из которых прозвучал в 02 часа 06 минут. В это время в регионе уже более двух часов работал сигнал воздушной тревоги.

В областной военной администрации обратились к местному населению с призывом продолжать оставаться в укрытии.

В свою очередь в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что враг при обстреле Запорожья враг будет применять ракеты типа «Калибр», а сам огонь будет открыто по городу из акватории Черного моря.

Напомним, ранее мы уже писали о ночной атаке на Запорожье, которая произошла 15 июля.