В эфире «24 канала» представитель Воздушных сил рассказал, что ночью было несколько волн атак российских захватчиков на Одессу вплоть до 6:00. В течение этого времени ВС РФ ударили по городу 16 крылатыми ракетами «Калибр», 12 из которых уничтожили силы ПВО, информирует «НБН».

По словам Игната, были и ракеты, которые трудно сбивать теми системами, которые есть на вооружении у Украины – «Х-22» и «Оникс». При этом россияне больше не будут выпускать «Х-22», так как это старые советские ракеты и страна-агрессор сокращает их запасы.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько ракет и иранских дронов-камикадзе уничтожила ПВО во время ночной атаки на Украину.