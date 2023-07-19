Спикер украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии «Суспільне Крим» сообщил, что глава ГУР МОУ не заявлял о причастности к взрывам на полигоне во временно захваченном Крыму, информирует «НБН».

В одном из Telegram-каналов появился комментарий от якобы начальника Главного управления разведки МО, об успешной операции Вооруженных сил Украины и разведки на оккупированном полуострове в виде взрывов на полигоне.

По словам Юсова, такое заявление – фейк. Он напомнил, что все официальные страницы ведомства в Сети указаны на сайте ГУР.

Отметим, что сегодня утром на востоке Крыма прогремели взрывы, также стало известно о пожаре на полигоне оккупантов в Кировском районе. «Власти» сообщили, что возгорание произошло на складе боеприпасов. Из-за инцидента намерены эвакуировать несколько тысяч человек.

Ранее Юсов объяснил, почему армия Путина взяла паузу между масштабными ракетными обстрелами Украины.